В Железнодорожный район Орла вернулись трамваи

Возобновилось движение по маршрутам №1 и №3.

Об этом объявили в пресс-службе администрации города.

Маршруты перестали работать в связи с масштабным ремонтом тепловых сетей. Работы проводились на перекрёстке улицы Пушкина и Трамвайного переулка. Однако теперь они завершены.

«До 15 октября, после завершения технических работ, в рейс также выйдет трамвай №4. Этот маршрут на первые две недели октября заменят автобусы», – добавили в мэрии.

Трамваи №1 и №3 курсируют по району с сегодняшнего дня.

Также в мэрии отметили, что реконструкция позволила обеспечить надёжное теплоснабжение потребителей не только в Железнодорожном, но и в Заводском районе Орла. «Спасибо всем за терпение!» – добавили представители орловских чиновников.

ИА «Орелград»