На Орловщине около 400 преступлений укрыли от следствия

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Там состоялось координационное совещание, посвящённое соблюдению законности при регистрации и расследовании преступлений. Как выяснилось, ситуация в этой сфере далека от идеальной.

Как следует из данных за первую половину текущего года, в нашем регионе выявлено около 9 тысяч нарушений, допущенных при приёме и регистрации сообщений о преступлениях. В основном, они касаются отказов в возбуждении уголовных дел.

После вмешательства органов прокуратуры возбуждено 392 уголовных дела и поставлено на учёт 402 укрытых преступления. Также в адрес орловских правоохранителей внесено внесено около 2000 требований и представлений, после чего к дисциплинарной ответственности привлечено около 1600 должностных лиц.

Также у надзорного ведомства имеются претензии и к качеству следствия. В указанный период в регионе прокуроры вернули в органы предварительного расследования 172 уголовных дела. Требовалось пересоставить обвинительные заключения и провести дополнительные мероприятия.

ИА «Орелград»