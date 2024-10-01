Гособвинение запросило наказание по делу, связанному с Лежневым

Предполагаемого подельника советника орловского губернатора могут посадить на 3 года и 10 месяцев.

Такой срок прокуратура «попросила» у суда для владельца белгородской компании «Ремспецмост» Александра Молчанова. Речь идёт о заключении в колонию общего режима. Также обвинение запросило для подсудимого штраф в 900 тысяч рублей.

Молчанов признал свою вину в связи с хищениями бюджетных средств на строительстве трёх мостов в Орловской области. Предприниматель заключил досудебное соглашение и активно сотрудничал со следствием, давая показания, в том числе, на Сергея Лежнева и его брата.

Сегодня в рамках дела, возбуждённого по части 4 статьи 159 УК РФ («мошенничество»), в Советском районном суде Орла состоялись прения. Об этом пишет портал «Орловские новости».

Ранее директора «Ремспецмоста» приговорили к четырём с половиной годам лишения свободы. Также по делу проходит Лежнев, находящийся в СИЗО, и белгородский предприниматель Артём Бурцев, объявленный в розыск. Кроме того, в материалах фигурируют «неустановленные лица из числа сотрудников администраций Орловской области и города Орла».

ИА «Орелград»