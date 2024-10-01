Поезд «Москва-Курск» на Орловщине продолжит ходить по-особому

1.10.2024 | 17:01 Закон и порядок, Новости

Состав по-прежнему не будет останавливаться на некоторых станциях.

Фото: ИА “Орелград”

Об этом сообщили в соцсетях Федеральной пассажирской компании — дочерней структуры «РЖД».

В октябре поезд (№141/142) по-прежнему не будет останавливаться на станциях Кромы и Лужки Орловские. Это касается как составов, которые следуют из столицы, так и составов, которые едут на Москву.

Также поезд «пропустит» 10 станций в Курской области. Кроме того, в октябре продлены изменения, внесённые в расписание ещё двоих поездов, следующих через этот соседний регион, но они уже не касаются Орловщины.

«Пассажиров проинформируют об изменениях через смс-сообщения», – добавили в ФПК. Также все желающие смогут вернуть билеты с отменённых станций без дополнительных сборов и плат.

ИА «Орелград»


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