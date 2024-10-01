Навязывание невыгодных «газовых» цен вскрыли в Орле

Антимонопольщики выдали предупреждение газораспределительной компании.

Орловское УФАС России выдало предупреждение компании «Газпром газораспределение Орел». Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Поводом послужила жалоба местного жителя. По итогам ее предварительного рассмотрения в действиях газораспределительной организации были выявлены признаки злоупотребления доминирующим положением. По данным УФАС, выразились они в навязывании неопределенному кругу потребителей невыгодных условий договора в части применения цены.

В антимонопольном органе считают, что прейскуранты компании на работы по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО) в 2022-2023 годах не соответствовали оборудованию, установленному в домовладениях. Антимонопольщики изучили договоры на ТО ВДГО и акты сдачи-приемки выполненных работ и оказанных услуг за 2022 и 2023 годы. В результате они пришли к выводу, что компания «навязывала физическим лицам оплату за оказанные услуги по ТО ВДГО в домовладении по цене не за то оборудование, которое по факту установлено у абонента».

«Данные действия газораспределительной организации недопустимы и ущемляют интересы неопределенного круга потребителей газа, – считают в Орловском УФАС России. – В адрес АО «Газпром газораспределение Орел» выдано предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства. Предупреждение подлежит обязательному рассмотрению лицом, которому оно выдано, в срок, указанный в предупреждении. Исполнение предупреждения находится на контроле Управления».

В ведомстве также напомнили, что Закон о защите конкуренции запрещает организациям, доминирующим на каком-либо рынке, действия или бездействие, которые могут привести к ущемлению прав неопределенного круга потребителей. В число таких ограничений входит и навязывание контрагенту невыгодных для него условий договора.

ИА «Орелград»