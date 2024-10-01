Орёл занял 87 место из 100 по зарплатам

Аналитики изучили информацию за первую половину года.

«РИА Новости» составило список по 100 крупнейшим городам страны. В расчёт бралась статистика по местным крупным и средним предприятиям. Аналитиков интересовало, сколько фиксированных потребительских наборов можно приобрести на среднюю зарплату по субъекту. При этом стоимость таких наборов также определялась индивидуально по каждому региону.

В итоге Орёл занял лишь 87-е место. Соотношение зарплаты и стоимости потребительского набора составило 2,69. Впрочем, некоторые наши соседи по ЦФО оказались ещё ниже — Курск, Тамбов и Иваново.

При этом среднюю чистую зарплату за январь – июль в нашем городе оценили в целых 50 тысяч 600 рублей. По данным аналитиков, за последний год она выросла на 15,3%.

Первые места в рейтинге заняли Новый Уренгой, Салехард и Москва, последние строчки — Элиста, Грозный и Нальчик.

ИА «Орелград»