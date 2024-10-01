На Орловщине появились новые трёхзначные маршруты

Об этом рассказали в «Организаторе перевозок».

По информации казённого учреждения области, отвечающего за межмуниципальное автобусное сообщение, автобусы начали курсировать по новым маршрутам с сегодняшнего дня.

Так, в областном центре и Орловском муниципальном округе появились маршруты №363 «Орёл – Большая Куликовка» и №395 «Орёл – Михайловка». Для жителей Мценского и Корсаковского районов заработали направления №137 «Мценск – Мелынь», №140 «Мценск – Спасское-Лутовиново» и №504 «Мценск – Корсаково через Войново».

Кроме того, «Организатор перевозок» восстановил движение по маршруту №607 «Орёл – Тросна».

Новые маршруты обслуживает ООО «АТП». Все транспортные средства оборудованы системами видеонаблюдения и датчиками подсчёта пассажиропотока.

ИА «Орелград»