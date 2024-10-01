Орловцам предрекли медленное вымирание

Демографическую ситуацию обсудили в региональном парламенте.

Демографическая ситуация в Орловской области остается достаточно сложной, и позитивных перемен пока не видно. Об этом говорилось на заседании Орловского облсовета. Парламентарии заслушали отчет о принимаемых правительством региона мерах, направленных на улучшение демографической ситуации. Передними выступил руководитель департамента здравоохранения Александр Альянов.

«Он пояснил, что сегодня Орловская область и вся Россия пожинает плоды политики 90-х годов, – сообщает пресс-служба регионального парламента. – Снижение количества женщин фертильного возраста, отсрочка первой беременности на поздний возраст и кризис представлений о современных ценностях у молодого поколения — вот ключевые проблемы, которые предстоит преодолеть в рамках современной Концепции демографического развития».

Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский ситуацию прокомментировал так: «У нас действуют национальные проекты и региональные программы. На их реализацию выделяется большое количество денежных средств, но мы видим, что ситуация в области остается плачевной. Демографические показатели ухудшаются с каждым годом».

Об этом говорится и в прогнозе социально-экономического развития, подготовленного правительством региона. Согласно ему, естественная убыль населения остается определяющим фактором демографических процессов. Основной причиной процесса депопуляции в Орловской области является превышение числа умерших над числом родившихся в 2023 году в 2,4 раза. На протяжении прогнозного периода число умерших по-прежнему будет превышать число родившихся, что власти связывают с ожидаемым увеличением доли лиц старших возрастов и сокращением числа женщин репродуктивного возраста.

«В связи с этим в 2024 году, а также в прогнозном периоде 2025–2027 годов сохранится тенденция сокращения численности населения Орловской области, – говорится в документе. – Численность постоянного населения на 1 января 2025 года составит 685,7 тысячи человек, сократившись на 6,8 тысяч человек (на 1 процент) относительно 1 января 2024 года. Среднегодовая численность населения в 2024 году составит 689,1 тысячи человек и сократится относительно 2023 года на 7,3 тысячи человек (на 1 процент)».

По прогнозу областного правительства, по состоянию на 1 января 2027 года численность постоянного населения Орловской области составит 675,6 тысячи человек, то есть она сократится относительно соответствующей даты 2024 года на 16,9 тысячи человек, или на 2,4 процента. Среднегодовая численность постоянного населения области сократится с 689,1 тысячи человек в 2024 году до 674 тысяч человек в 2027 году.

Общий коэффициент рождаемости в 2024 году по сравнению с 2023 годом увеличится на 1,2 процента и составит 6,7 промилле. В прогнозном периоде его значение будет увеличиваться и в 2027 году составит 7,2 промилле. Общий коэффициент смертности в 2024 году составит 15 промилле, или 95,5 процента к 2023 году, в 2025-2027 годах – 12,5-14,2 промилле. В 2024 году коэффициент естественной убыли населения составит минус 8,3 промилле (минус 9,1 промилле в 2023 году), в течение прогнозного периода он будет сокращаться и в 2027 году составит минус 5,4 промилле.

ИА «Орелград»