Орловской области дали дополнительный миллиард

Федеральные средства уже включены в сводную бюджетную роспись.

Орловский облсовет народных депутатов согласовал предложенные правительством региона поправки в бюджет на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Проект был подготовлен в связи с увеличением доходов и, соответственно, расходов областного бюджета. После утверждения главного финансового документа в Орловском облсовете, общий объем доходов увеличился на 3,057 миллиарда рублей и вырос до уровня 59,184 миллиарда рублей.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, в течение истекшего периода 2024 года в областной бюджет поступило 1,137 миллиарда рублей целевых средств из федерального бюджета. В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ они были включены в сводную бюджетную роспись. Принятым законопроектом данные средства приводятся в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи по ряду направлений.

Так, Орловская область получила 427,669 миллиона рублей на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»; 239,28 миллиона рублей – на предоставление единовременных выплат на обзаведение имуществом и социальных выплат на приобретение жилья основании государственных жилищных сертификатов жителям города Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренном массовом порядке в Орловскую область.

В качестве компенсации расходов на обеспечение пунктов временного размещения Орловщина получила 136,477 миллиона рублей, а поощрение региональных и муниципальных управленческих команд – 125,52 миллиона рублей, на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педработникам – 44,554 миллиона рублей, на модернизацию первичного звена здравоохранения – 70,093 миллиона рублей, на обеспечение противовирусными лекарственными препаратами орловцев с диагнозом «хронический вирусный гепатит С» – 65,714 миллиона рублей, на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами – 21,56 миллиона.

Кроме того, рост доходной части произошел за счет увеличения прогнозного объема поступления по налоговым и неналоговым доходам на 1,919 миллиарда рублей. Причем из них сумма налога на доходы физических лиц составляет 1,234 миллиарда рублей; налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – 94,056 миллиона рублей; акцизов на нефтепродукты – 208 миллионов рублей; транспортного налога – 44 миллиона рублей; неналоговых доходов – 334 миллиона рублей. Прогнозные поступления налоговых доходов подтверждены УФНС России по Орловской области, заверили в правительстве региона.

ИА «Орелград»