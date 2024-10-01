Орловец попал под суд за найденное в мусоре оружие

Мужчина незаконно перевез его в Орловскую область и продал.

Уголовное дело о незаконном приобретении, перевозке и хранении огнестрельного оружия рассмотрел Малоархангельского районный суд Орловской области. На скамье подсудимых оказался местный житель, который неудачно съездил в Москву на заработки. Из материалов дела следует, что в августе 2023 года он работал в столице на мусоросортировочном заводе. Находясь на своем рабочем месте, он среди мусора нашел охотничий самозарядный карабин, находившийся в чехле.

О находке он немедленно должен был сообщить администрации завода, а также правоохранителям. Однако орловец не сделал ни того, ни другого, а найденный карабин решил оставить себе. Тем самым он совершил первое преступление, выразившееся в незаконном приобретении огнестрельного оружия. Затем он перевез карабин на автомобиле на свою малую родину, в город Малоархангельск. Тем самым совершил второе преступление, поскольку разрешения на перевозку огнестрельного оружия у него не было.

«После этого хранил карабин в спальне своей квартир, – сообщили в пресс-службе Малоархангельского районного суда. – Охотничий самозарядный карабин оказался пригодным для стрельбы, но не найдя на него патронов, в последующем карабин был продан знакомому охотнику. В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал, от дачи показаний отказался».

При вынесении приговора суд учел то, что подсудимый совершил преступлений впервые. Раньше он к уголовной ответственности не привлекался. Кроме того, по месту жительства мужчина характеризуется положительно, имеет на иждивении пятерых детей. Поэтому суд назначил ему наказание в виде лишения свободы условно. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»