В Орловской области отменили карантин по оспе овец и коз

Он объявлялся в трёх муниципальных образованиях.

Соответствующий документ появился на сайте областной администрации.

Указ подписал временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Вадим Тарасов. Документ вступил в силу с момента его утверждения.

Карантин отменён в деревне Шаховцы Сосковского района, селе Архарово и деревне Федоровка Малоархангельского района, а также в селе Мисайлово Колпнянского района. То же самое касается населённых пунктов, попавших в «угрожаемые зоны» вокруг непосредственных очагов заболевания.

В течение трех следующих лет на этих территориях будут действовать специальные ветеринарные ограничения.

ИА «Орелград»