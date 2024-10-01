В Знаменке бизнесу предложили открыть лодочную станцию

Управление эконадзора Орловской области уведомляет о начале торгов.

В ГИС «Торги» размещен аукцион на право заключения договора на водопользование. Участок акватории реки Оки площадью около 1000 кв. м расположен в поселке Знаменка (напротив земельного участка с кадастровым номером 57:10:0050101:3034). Он предлагается для размещения плавательных средств, плавучих объектов и сооружений. Срок аренды – 20 лет. Водопользование предполагается без изъятия водных ресурсов. Заявки на участие принимают с 30 сентября, торги состоятся 31 октября. Начальная цена – 14 240 рублей 31 копейка, шаг аукциона – 10%.

ИА “Орелград”