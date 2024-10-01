Зал для пассажиров с ОВЗ открыли на вокзале в Орле

Зал ожидания был оборудован в рамках проекта «Единая страна – доступная среда».

На железнодорожном вокзале Орла открыли зал ожидания для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, в котором созданы условия для пребывания так называемых маломобильных граждан, людей с нарушением слуха и зрения. Необходимую помощь им в любой момент также готовы оказать специалисты Центра содействия мобильности. Об этом сообщили в региональном отделении «Единой России», которая совместно с РЖД реализует проект «Единая страна – доступная среда».

«Дорожные карты по созданию условий для людей с ОВЗ были разработаны в 2023 году, и сегодня мы видим конкретные результаты, – пояснила региональный координатор партпроекта Елена Сухоленцева. – Инвалидов сопровождают от самого входа на вокзал и до посадки в поезд. Инфраструктура для маломобильных групп населения создана и полностью функционирует. Сегодня открыта новая локация – комфортный зал ожидания, где можно и отдохнуть, и получить необходимую помощь».

В рамках проекта лестницы вокзала были оснащены подъемниками и пандусами. Кроме того, для инвалидов-колясочников открыли специальную билетную кассу. Появились на орловском вокзале и специальные информационные панели, которые информируют пассажиров о железнодорожных маршрутах с сурдопереводом. Также открылась комната для санитарных и гигиенических процедур, удобная для людей с ОВЗ. Презентация нового зала уже состоялась, в ней приняли участие представители реабилитационных центров, инвалиды-колясочники, общественники, работающие с людьми с ОВЗ и волонтеры проекта.

«В Орле за 9 месяцев этого года услугами железной дороги воспользовались 1082 пассажира, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата. Это уже на 15 процентов больше, чем в прошлом году. При необходимости, сотрудникам Центра содействия мобильности помогают волонтеры», – говорит начальник орловского вокзала Сергей Логвинов, подчеркнувший, что железнодорожный транспорт для маломобильных групп населения становится все более доступным.

ИА «Орелград»