В Орловской области пересчитали долгожителей

1.10.2024 | 13:53 Новости, Общество

Сегодня отмечается Международный день пожилых людей.

Фото: Андрей Клычков

Дата празднуется ежегодной в первый день второго осеннего месяца.

В России пожилыми считаются люди, перешагнувшие рубеж в 60 лет. На начало текущего года в Орловской области насчитывалось 193 тысячи таких жителей. 64% из них приходилось на женщин, остальные 36% – на мужчин. Об этом сообщает Орёлстат.

При этом общая численность жителей региона составила 692,5 тысячи человек. Таким образом, в категорию пожилых попадает примерно каждый третий или четвёртый орловец.

При этом на 1 января текущего года 2539 жителей Орловщины отметили 90-летие, а 15 справили столетние юбилеи.

Также в минувшем году в регионе 74 мужчины и 46 женщин, которые относятся к пожилым, вступили в брак. Причём пять человек сделали это первый раз в жизни.

ИА «Орелград»


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