Бойцы СВО потребовали вернуть в Болхов детскую площадку

Несколько дней назад на её месте появился фонтан.

Соответствующее видео появилось в соцсетях. Его записали бойцы Отдельного стрелкового батальона 4-й Отдельной мотострелковой бригады имени Георгия Победоносца.

Военнослужащие выразили своё возмущение сносом детской площадки, построенной ещё в 2012-м году в Болхове на улице имени Василия Ермакова. Бойцы потребовали полностью восстановить площадку.

Видеообращение появилось в комментариях к последнему прямому эфиру губернатора Андрея Клычкова. Там же размещено открытое письмо, обращённое к Клычкову и подписанное десятью духовными чадами протоиерея Василия Ермакова, жителями Санкт-Петербурга. В их числе — преподаватели военного и «гражданского» вузов, многодетные матери, журналист, волонтёр, помогающий бойцам СВО, а также представитель бизнеса.

Отметим, что снос произошёл в мае этого года. Его инициировал мэр Болхова Авилов, впоследствии оказавшийся под следствием и помещённый под домашний арест (в связи с другой проблемой). Болховский градоначальник признал землю бесхозной, а оборудование, установленное на площадке, неисправным.

После этого землю передали Болховскому заводу полупроводниковых приборов. Несколько дней назад новый собственник торжественно открыл здесь светомузыкальный фонтан.

ИА «Орелград»