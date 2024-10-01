На Орловщине сформировали первый список «наливаек»

В него попали 117 заведений.

Это организации общественного питания, которые располагаются в жилых зонах и при этом торгуют алкоголем. Как рассказал депутат облсовета Иван Дынкович, перечень сформирован приказом Департамента промышленности и торговли Орловской области.

Однако пока в него попали только «наливайки», которые находятся в Орле, Орловском муниципальном округе и Ливнах. Депутат особо отметил, что в списке нет заведений из Мценска.

«Мценск – это территория опережающего социально-экономического развития, что в свою очередь не позволяет вводить там дополнительные ограничения, так как там нет жилых зон. Если я в чём-то не прав, поправьте меня, знающие люди», – написал Дынкович.

Напомним, что на последней сессии облсовета проблему «наливаек» поднял спикер Леонид Музалевский. Он отметил, что закон, ограничивающий их работу, должен был вступить в силу с 1 сентября, однако по факту этого не произошло как раз из-за бюрократических осложнений.

ИА «Орелград»