Стал известен осенний призывной план для Орловщины

1.10.2024 | 12:50 Новости, Общество

Цифры озвучили в администрации областного центра.

Фото: vk.com/oreladm

В самом Орле планируется призвать на срочную службу в вооружённые силы около 140 человек. В целом по региону — около 400.

Новоиспечённых солдат направят для прохождения службы в Московский и Ленинградский военные округа. Срок службы останется прежним — 12 месяцев.

«Призывников не будут привлекать к выполнению задач специальной военной операции. Однако у всех есть возможность заключить контракт на военную службу», — отметил начальник отдела подготовки призыва граждан на военную службу военного комиссариата Орловской области Сергей Романов.

Всего в стране планируется призвать 133 тысячи мужчин в возрасте от 18 до 30 лет, с категориями здоровья «А» и «Б».

ИА «Орелград»


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