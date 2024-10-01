Стал известен осенний призывной план для Орловщины

Цифры озвучили в администрации областного центра.

В самом Орле планируется призвать на срочную службу в вооружённые силы около 140 человек. В целом по региону — около 400.

Новоиспечённых солдат направят для прохождения службы в Московский и Ленинградский военные округа. Срок службы останется прежним — 12 месяцев.

«Призывников не будут привлекать к выполнению задач специальной военной операции. Однако у всех есть возможность заключить контракт на военную службу», — отметил начальник отдела подготовки призыва граждан на военную службу военного комиссариата Орловской области Сергей Романов.

Всего в стране планируется призвать 133 тысячи мужчин в возрасте от 18 до 30 лет, с категориями здоровья «А» и «Б».

ИА «Орелград»