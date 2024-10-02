Бюджет области на 2025 год планируется с дефицитом

Основные характеристики бюджета одобрило правительство.

Правительство Орловской области одобрило основные параметры проекта областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Оно также утвердило перечень дополнительных бюджетных ассигнований и первоочередных расходов для включения в областной бюджет в случае поступления дополнительных доходов. Согласно распоряжению правительства, доходы регионального бюджета на 2025 год планируются в сумме 59,588 миллиарда рублей.

Из них налоговые и неналоговые собственные доходы должны составить 38,01 миллиарда рублей, безвозмездные поступления из федерального бюджета – 21,578 миллиарда рублей. Общие расходы по итогам 2025 года планируются в размере 60,471 миллиарда рублей. Таким образом, бюджет на 2025 год прогнозируется с дефицитом в размере 883,171 миллиона рублей. Отметим, что на плановый период 2026 и 2027 годов бюджет планируется без дефицита.

Ожидается, что доходы и расходы бюджета в 2026 году составят 53,876 миллиарда рублей, в 2027 году – 52,768 миллиарда рублей. Напомним также, что Орловский облсовет народных депутатов проведет публичные слушания по проекту областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Мероприятие назначено на 29 октября 2024 года. Оно начнется в 10 часов в круглом зале администрации Орловской области. Слушания организованы в соответствии со статьей 58 Федерального закона № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» и статьей 3 Закона № 1724-ОЗ «О бюджетном процессе в Орловской области».

Напомним также о том, что на прошедшей сессии региональные парламентарии одобрили внесение поправок в областной бюджет на 2024 год.

Произошло увеличение общего объема доходов на 3,057 миллиарда рублей до уровня 59,184 миллиарда и увеличение общего объема расходов на 4,006 миллиарда рублей до уровня 61,473 миллиарда. Тем самым, произошло увеличение дефицита областного бюджета на 949,402 миллиона рублей до уровня 2,289 миллиарда рублей, который, как заявили в правительстве региона, обеспечивается остатками средств на едином счете на 1 января 2024 года.

ИА «Орелград»