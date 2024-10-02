В Орле начали чествовать учителей

В регионе стартовал цикл мероприятий, приуроченных ко Дню учителя.

День учителя отмечается 5 октября, но в Орловской области уже стартовали праздничные мероприятия. Так, тематическая выставка под названием «Гордое имя – Учитель!» открылась в зале периодики Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина. Она проработает по 15 октября. Как говорят организаторы, выставка преследует благородную цель – восславить и популяризировать нелегкий труд педагога. В экспозиции представлены издания, способные заинтересовать специалистов сферы образования, в том числе журналы «Родина», «РФ сегодня», «Народное образование», «Начальная школа» и др. Учителям-предметникам будут интересны журналы: «Литература в школе», «Русский язык в школе», «Математика в школе» и др.

«Учитель – это уникальная сфера деятельности, вне времени, моды и географии, – подчеркивают в «Бунинке». – Являясь одной из древнейших профессий, она остается нужной и востребованной по сей день. Именно от учителя во многом зависит, кем вырастет человек, каким он станет. Современный педагог – это человек интересный, понимающий, любящий свой предмет, умеющий использовать новые технологии и находить подход к каждому ученику».

Кроме того, Орловская область присоединилась к Большой учительской неделе, которую проводит Минпросвещения России. Как пояснили в пресс-службе губернатора, она в числе прочего включает в себя организацию тематических мероприятий. В 2024 году тема акции: «Учителя – герои». В рамках акции в Орловской области стартовал Форум производственных профессий, а на 2 октября запланировано торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя.

Орловский техникум путей сообщения им. В.А. Лапочкина даст праздничный концерт ко Дню учителя и проведет спортивно-интеллектуальный квест «Лукоморье СПО». Орловский реставрационно-строительный техникум проводит недельную акцию «Спасибо педагогу!», видеофлешмоб «Навыки для жизни», выставку «СПО для СВО» и фотоакцию «История успеха в профессии».

Орловский техникум сферы услуг уже провел внеурочные занятия «Разговоры о важном», а Орловский технологический техникум проведет беседу: «Учитель – это звучит гордо!». В рамках акции преподаватели поделятся своими личными историями выбора профессии, то есть расскажут, почему они стали учителями. Мезенский педагогический колледж проведет День самоуправления и поздравительную акцию «С любовью к учителю!», Орловский техникум технологии и предпринимательства имени В. А. Русанова проводит конкурс рисунков «Мой учитель», Болховский педагогический колледж приглашает на акцию «Любимый преподаватель». По данным Минпросвещения, в целом по России в этом году поздравления получат более 1,5 миллиона школьных учителей.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»