Под Орлом учеников оставили без школьного маршрута

Школьный маршрут не удалось организовать из-за плохой дороги.

Орловский районный суд рассмотрел административное дело по исковому заявлению местного прокурора, выступившего в защиту неопределенного круга лиц, прежде всего, школьников. Иск был подан к администрации Орловского муниципального округа, которую надзорный орган обвинил в незаконном бездействии по содержанию автомобильной дороги. Исковые требования прокурор обосновал результатами проведенной проверки.

В ее рамках была осмотрена автомобильная дорога общего пользования местного значения «Орел-Знаменское» – поселок Бойцовский – поселок Хвощевский – деревня Пахомова». Как оказалось, ее техническое состояние не отвечает требованиям государственных стандартов. Она находится в таком плохом состоянии, что по ней не удалось организовать школьный маршрут. Тем самым, ученики Стрелецкой СОШ, в том числе проживающие в поселке Мезенский, остались без подвоза к школе.

Ссылаясь на нарушение прав несовершеннолетних, прокурор просил суд признать незаконным бездействие администрации Орловского муниципального округа и обязать ее устранить допущенные нарушения. Как сообщили в пресс-службе Орловского районного суда, в судебном заседании были заслушаны позиции обеих сторон, также изучены представленные доказательства. В итоге суд пришел к выводу о том, что административные исковые требования прокурора являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

Решением суда бездействие администрации Орловского муниципального округа признано незаконным. Ее обязали в течение одного года с момента вступления решения в законную силу произвести капитальный ремонт указанной автомобильной дороги. Затем, в течение одного месяца со дня проведения капитального ремонта, она обязана организовать перевозку детей из поселка Мезенский в Стрелецкую школу. До организации школьного маршрута по указанной дороге суд обязал администрацию Орловского муниципального округа организовать перевозку детей из Мезенского в школу по альтернативному маршруту. Решение суда еще не вступило в законную силу.

ИА «Орелград»