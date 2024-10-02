Деньги для «ТТП» Орла «выбивала» прокуратура

Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

Напомним, на последней сессии горсовет согласовал выделение «Трамвайно-троллейбусному предприятию» дополнительных 92 миллионов рублей. В первую очередь, средства понадобились «ТТП», чтобы погасить существующую задолженность и разблокировать счета.

Перед этим прокуратура Заводского района, по поручению вышестоящего органа, провела проверку в связи с поступившей информацией о значительной кредиторской задолженности предприятия. Учитывая его высокую социальную значимость, были приняты решительные меры.

Надзорное ведомство потребовало от «ТТП» подать заявку о предоставлении субсидии в городскую администрацию. Также прокуратура предостерегла заместителя мэра города Орла о недопустимости нарушения законодательства.

В результате вопрос был вынесен сначала на профильный комитет, а затем на сессию — и решён положительно. «Вопрос целевого расходования указанных бюджетных средств остаётся на контроле прокуратуры», – добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что «Медтехника» задолжала своим работникам зарплату на 4 миллиона рублей.

ИА «Орелград»