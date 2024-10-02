В Орле согласовали внешний облик здания в Артельном переулке

Оно будет предназначаться «для обслуживания пищевой промышленности».

Соответствующее постановление утвердил мэр Орла Юрий Парахин. Документ размещён на сайте городской администрации.

Известно, что здание будет находиться в Артельном переулке, 3. В нём будет два этажа. Общая площадь составит 1637,37 квадратного метра.

Уточняется, что постановление подписано на основании обращения, поступившего от директора ООО «Орёл» Максимова.

Предприятие является основным производителем сыра в нашей области. Оно входит в группу компаний «Сыробогатов». В конце минувшего года сообщалось, что «Орёл» собирается инвестировать в модернизацию производства около 2 миллиардов рублей.

ИА «Орелград»