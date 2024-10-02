В Орле согласовали внешний облик здания в Артельном переулке

2.10.2024 | 14:29 Новости, Экономика

Оно будет предназначаться «для обслуживания пищевой промышленности».

Фото: regionorel.ru

Соответствующее постановление утвердил мэр Орла Юрий Парахин. Документ размещён на сайте городской администрации.

Известно, что здание будет находиться в Артельном переулке, 3. В нём будет два этажа. Общая площадь составит 1637,37 квадратного метра.

Уточняется, что постановление подписано на основании обращения, поступившего от директора ООО «Орёл» Максимова.

Предприятие является основным производителем сыра в нашей области. Оно входит в группу компаний «Сыробогатов». В конце минувшего года сообщалось, что «Орёл» собирается инвестировать в модернизацию производства около 2 миллиардов рублей.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования