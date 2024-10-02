В орловской «Медтехнике» снова сменилось руководство

Учреждение задолжало работникам зарплату примерно на 4 миллиона рублей.

В сентябре бюджетное учреждение Орловской области «Медтехника» возглавил Павел Ветров. Ранее он работал здесь же, но в качестве заместителя директора по производству. Ветров руководит «Медтехникой» на правах исполняющего обязанности директора.

Ранее учреждением руководила Анна Рыманова. Она пробыла на той же должности и в тех же правах около года.

Как следует из сообщения прокуратуры Орловской области, с июня по август «Медтехника» задолжала зарплату 49 работникам — на общую сумму около 4 миллионов рублей. В связи с этим был оштрафован руководитель учреждения (старый или новый — не уточняется). Также орган надзора официально объявил руководителю регионального департамента здравоохранения о недопустимости нарушения трудового и бюджетного законодательства.

«В результате вмешательства надзорного ведомства задолженность по заработной плате полностью погашена», – объявили в прокуратуре.

ИА «Орелград»