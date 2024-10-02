Дни открытых дверей провели в орловских колониях

У осужденных была возможность повидаться со своими родственниками.

Как сообщает пресс-служба Управления ФСИН России по Орловской области, сразу в нескольких режимных учреждениях региона прошли дни открытых дверей. В частности, возможность пообщаться со своими близкими и родственниками получили осужденных колонии-поселения № 3, расположенной в поселке. Шахово, и исправительной колонии № 5 в поселке Нарышкино. Чуть ранее подобное мероприятие прошло в СИЗО-1 города Орла. Основная цель таких мероприятий – поддержание социально-полезных связей осужденных с родными и близкими, укрепление семейных отношений, стимулирование к правопослушному поведению.

«В рамках мероприятия родственники осужденных смогли увидеть условия, в которых их родные отбывают наказание, – уточнили в пресс-службе Управления ФСИН. – В сопровождении сотрудников уголовно-исполнительной системы они побывали в общежитиях отрядов, клубах и столовых исправительных учреждений, ознакомились с меню на день и даже попробовали свежеиспеченный хлеб».

Посетителям режимных учреждений сотрудники также рассказали о нормах материально-бытового обеспечения осужденных, их трудоустройстве, разъяснили порядок условно-досрочного освобождения. В ведомстве заверили, что были даны ответы на поступившие вопросы. Осужденным и посетителям предоставили возможность «в непринужденной обстановке пообщаться друг с другом, обсудить прошлое и будущее, поделиться целями и мечтами».

Что касается Следственного изолятора №1, то двери этого учреждения были открыты для 18 родственников осужденных, отбывающих наказание в СИЗО в составе отряда по хозяйственному обслуживанию. Как рассказали в УФСИН, встреча началась с выступления сотрудников следственного изолятора, которые рассказали об условиях и порядке отбывания наказания осужденными, а также ответили на поступившие от присутствующих вопросы.

«Далее осужденные смогли пообщаться с близкими, обменяться новостям, наметить совместные планы на будущее. В завершении мероприятия родственники поблагодарили сотрудников СИЗО-1 за организацию встречи», – резюмируют в ведомстве.

ИА «Орелград»