КСП проверила работу пляжа на реке Зуша

Грубых нарушений законодательства выявлено не было.

Контрольно-счетная палата Мценска проверила использование бюджетных средств, направленных на благоустройство городского пляжа на реке Зуша и прилегающей береговой территории. Объектом контрольного мероприятия стало управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Мценска. Проверяемый период охватил 2023 год. В городе Мценске пляж на Зуше определен местными властями как официальное место для купания и массового отдыха людей. Интересно, что данный земельный участок на государственном кадастровом учете, как оказалось, не состоит.

Мероприятия по благоустройству городского пляжа предусмотрены муниципальной программой. Ее целью является обеспечение содержания не только пляжа, но и парков, скверов, игрового оборудования детских площадок. В ее же рамках финансируется отлов животных без владельцев. Очень уж серьезных нарушений аудиторы не нашли, но недостатки озвучили. Они установили, что управлением жилищно-коммунального хозяйства в 2023 году заключались муниципальные контракты по содержанию пляжа у единственного поставщика – это были закупки на сумму, не превышающую 600 тысяч рублей.

Все муниципальные контракты в рамках благоустройства территории городского пляжа и прилегающей территории были исполнены полностью. Среди них были договоры на проведение лабораторных исследований проб воды, на оказание услуг по дезинсекции клещей. Договоры были оплачены, но аудиторы отмечают, что несколько раз чиновники делали это с опозданием, то есть с нарушением условий контрактов. Например, в одном случае срок оплаты авансового платежа был нарушен на 53 дня.

Главный же муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию городского пляжа на сумму 199,9 тысячи рублей был заключен с МУП «Коммунальщик». Согласно актам, все работы были выполнены, а деньги освоены вплоть до последней копейки. Правда, и в данном случае платежи за выполненные работы по муниципальному контракту производились с нарушением сроков от 15 до 45 дней.

В целом на содержание пляжа на реке Зуша из местного бюджета за один купальный сезон было потрачено 229,6 тысячи рублей. Аудиторы пришли к выводу, что мероприятия по благоустройству территории городского пляжа были выполнены. Тем не менее, представления по итогам проверки были направлены управлению ЖКХ и управлению по муниципальному имуществу города Мценска. Информация о результатах контрольного мероприятия также была направлена главе города, в Мценский городской Совет народных депутатов и Мценскую межрайонную прокуратуру.

ИА «Орелград»