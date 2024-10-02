Глава орловского депздрава не смог пройти диспансеризацию за день

2.10.2024 | 14:42 Медицина, Новости

В поликлинике Кромской ЦРБ присутствовали не все врачи.

Фото: vk.com/zdravorelobl

Руководитель департамента Александр Альянов проходил процедуру инкогнито. Возможно, поэтому диспансеризация удалась не вполне.

Сделать общее обследование организма за один день не вышло — в поликлинике Кромской ЦРБ отсутствовал терапевт. Врач дежурил в военкомате в связи со стартом осеннего призыва. Впрочем, других проблем в ходе «тайной» проверки не выявили.

В первую очередь, Альянов выбрал данную поликлинику, так как прикреплён к ней официально. Однако в Департаменте здравоохранения признались, что имелась и другая причина.

«В этом году диспансеризацию в поликлинике должны пройти более 9 тысяч человек. В сентябре, согласно отчётам, выполнить намеченный план удалось не в полном объёме. Поэтому главная задача – за оставшиеся три месяца этот показатель подтянуть», – пояснили в департаменте.

ИА «Орелград»


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