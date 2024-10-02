В Орле демонтируют 50 незаконных гаражей

Так решили в мэрии.

Соответствующее постановление утвердил мэр Юрий Парахин.

Работы должен выполнить «Объединённый муниципальный заказчик». Все объекты находятся в Советском районе.

Больше всего гаражей (33 штуки) демонтируют на участке, расположенном рядом с домом на улице Приборостроительной, 76.

13 гаражей «убьют» на территории по улице Ломоносова, дом 3. Также по 2 гаража будут демонтированы на Октябрьской, 31, и на улице Левый берег реки Оки, 63-А (в районе спасательной станции).

Точные сроки работ пока не определены.

ИА «Орелград»