В Орле демонтируют 50 незаконных гаражей

2.10.2024 | 15:00 Новости, Транспорт

Так решили в мэрии.

Фото: ИА «Орелград» (иллюстративное)

Соответствующее постановление утвердил мэр Юрий Парахин.

Работы должен выполнить «Объединённый муниципальный заказчик». Все объекты находятся в Советском районе.

Больше всего гаражей (33 штуки) демонтируют на участке, расположенном рядом с домом на улице Приборостроительной, 76.

13 гаражей «убьют» на территории по улице Ломоносова, дом 3. Также по 2 гаража будут демонтированы на Октябрьской, 31, и на улице Левый берег реки Оки, 63-А (в районе спасательной станции).

Точные сроки работ пока не определены.

ИА «Орелград»


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