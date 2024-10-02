Институт наставничества узаконят в Орловской области

Он будет включен в систему профилактики безнадзорности.

Проект внесения изменений в статьи 5 и 6 Закона «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Орловской области» рассмотрели на прошедшей сессии депутаты Орловского облсовета. Законопроект был разработан в связи с принятием Федерального закона от 8 августа 2024 года. Он актуализировал и ввел новые нормы в указанной сфере. Законопроектом предлагается дополнить полномочия правительства Орловской области.

Оно получит право на принятие решений об оказании поддержки наставникам и организациям, указанным в пункте 1 статьи 8.2 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Также законопроектом в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних включается институт наставничества. Ожидается, что обновленный орловский закон вступит в силу с февраля 2025 года.

К слову, по данным регионального Управления МВД, в Орловской области в целях устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений и преступлений несовершеннолетними, разработан и реализуется комплекс дополнительных мероприятий профилактической направленности. По состоянию на 1 августа 2024 года в регионе за 354 несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете, было закреплено 329 наставников, в том числе 119 сотрудников органов внутренних дел. На ту же дату в результате проводимой наставниками работы 38 подростков были сняты с учета в связи с исправлением поведения.

По итогам 8 месяцев 2024 года сотрудниками органов внутренних дел было подготовлено и направлено в органы исполнительной власти и местного самоуправления 756 информаций, в том числе по вопросам трудоустройства, обучения и социальной поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Продолжена работа в формате «социальных патрулей». За восемь месяцев они совершили 713 выездов, проверили 1683 семьи и 893 подростка, выявили 89 административных правонарушений.

«Сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних ОВД проведено 1734 лекции в общеобразовательных учреждениях в рамках осуществления профилактических мероприятий по снижению уровня подростковой преступности и пропаганды правовых знаний, – следует из информации регионального Управления МВД. – В СМИ опубликовано 189 статей по данной тематике, на официальном сайте УМВД размещено 34 информации».

ИА «Орелград»