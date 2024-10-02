В модернизации вокзала не обошлось без прокуратуры

Надзорное ведомство рассказало о своем вкладе в этот проект.

Как уже рассказывал «Орелград», на железнодорожном вокзале Орла открыли зал ожидания для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. В нем созданы условия для пребывания так называемых маломобильных граждан, людей с нарушением слуха и зрения. Как оказалось, зона ожидания для маломобильных пассажиров была открыта после вмешательства Орловской транспортной прокуратуры, о чем официально сообщило это ведомство.

«В прошлом году на личный прием к Орловскому транспортному прокурору неоднократно обращались граждане, которые жаловались на отсутствие зоны для маломобильных категорий граждан на железнодорожном вокзале города Орла, – следует из информации прокуратуры. – По результатам комплекса мер прокурорского реагирования создание указанной зоны было запланировано и включено в план финансирования ОАО «РЖД».

Также в ведомстве отметили, что зона ожидания была торжественно открыта с участием Орловского транспортного прокурора Матвея Степанова и представителей Орловской региональной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», регионального отделения Всероссийского общества слепых и регионального отделения Всероссийского общества глухих.

Ранее сообщалось, что лестницы вокзала оснащены подъемниками и пандусами, для инвалидов-колясочников открыта специальная билетная касса, на вокзале установлены информационные панели, которые информируют пассажиров о железнодорожных маршрутах с сурдопереводом. Также открылась комната для санитарных и гигиенических процедур, удобная для людей с ОВЗ. Начальник орловского вокзала Сергей Логвинов сообщил, что в Орле за 9 месяцев этого года услугами железной дороги воспользовались 1082 пассажира с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

ИА «Орелград»