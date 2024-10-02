В Орле выпустили книгу о ветеранах Управления ФСБ

Она содержит уникальные документальные материалы.

Сборник «Орловское Управление госбезопасности. История в лицах» состоит из статей и очерков, раскрывающих личности и биографии 28 человек. Это руководители и сотрудники УФСБ по Орловской области, оставившие заметный след в истории ведомства.

В роли автора и составителя издания выступил председатель Совета ветеранов Управления, полковник в отставке Сергей Иванович Ковальчук. На днях в Орле состоялась официальная презентация сборника.

Как отметил Сергей Ковальчук, герои этой книги работали ради геополитических интересов нашего государства, свободы от гегемонии и диктата Запада, создания справедливого порядка мироустройства. Все эти цели и ценности остаются актуальными и для нового поколения – будущих защитников Родины.

Информацию сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Орловской области.

ИА «Орелград»