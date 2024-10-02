В Орле выпустили книгу о ветеранах Управления ФСБ

2.10.2024 | 10:51 История, Новости

Она содержит уникальные документальные материалы.

Фото: Пресс-служба Управления ФСБ по Орловской области

Сборник «Орловское Управление госбезопасности. История в лицах» состоит из статей и очерков, раскрывающих личности и биографии 28 человек. Это руководители и сотрудники УФСБ по Орловской области, оставившие заметный след в истории ведомства.

В роли автора и составителя издания выступил председатель Совета ветеранов Управления, полковник в отставке Сергей Иванович Ковальчук. На днях в Орле состоялась официальная презентация сборника.

Как отметил Сергей Ковальчук, герои этой книги работали ради геополитических интересов нашего государства, свободы от гегемонии и диктата Запада, создания справедливого порядка мироустройства. Все эти цели и ценности остаются актуальными и для нового поколения – будущих защитников Родины.

Информацию сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Орловской области.

Фото: Пресс-служба Управления ФСБ по Орловской области

ИА «Орелград»


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Орелград. 2024 год

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