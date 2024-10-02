Орловский округ за полгода заработал миллиард

Озвучен отчет об исполнении бюджета Орловского муниципального округа за первое полугодие 2024 года.

Депутаты Орловского окружного совета приняли к сведению отчет об исполнении бюджета за первое полугодие 2024 года, ранее утвержденный окружной администрацией. Из него следует, что доходы сложились в сумме 1,23 миллиарда рублей, что составляет 47,1 процента к годовому плану. Из них налоговые доходы исполнены на 48,1 процента, неналоговые доходы – на 56,4 процента, безвозмездные поступления – на 46 процентов от годового плана.

В структуре поступлений доходной части бюджета муниципального округа налоговые доходы составили 29,6 процента, или 364,55 миллиона рублей; неналоговые доходы – 5,8 процента, или 71,89 миллиона рублей; безвозмездные поступления – 64,6 процента, или 795,02 миллиона рублей. Основным налоговым источником стал налог на доходы физических лиц, поступления которого за первую половину текущего года составили 234,33 миллиона рублей, или 46,4 процента к годовому плану.

Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории Российской Федерации, формирующие Дорожный фонд муниципального округа, за первое полугодие поступили в объеме 48,1 процента к годовому плану и составили 28,53 миллиона рублей. Налоги на совокупный доход обеспечили 10,7 процента объема собственных доходов бюджета, в абсолютном выражении они составили 46,59 миллиона рублей. Поступления по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, пополнили местную казну еще на 12,54 миллиона рублей. Имущественные налоги обеспечили 12,3 процента объема собственных доходов бюджета муниципального округа, поступления по ним составили 53,75 миллиона рублей.

Расходы бюджета муниципального округа за первое полугодие 2024 года были исполнены на 41,9 процента к годовому плану, или в сумме 1,23 миллиарда рублей. Из них расходы в рамках муниципальных программ составили 1,04 миллиарда рублей, или 84,2 процента всех затрат, а в рамках непрограммной части бюджета было потрачено лишь 194,76 миллиона рублей. Структура расходов бюджета характеризуется социальной направленностью, отмечают в окружной администрации.

Так, удельный вес расходов на социальную сферу в общем объеме расходов составил 60 процентов, или 741,59 миллионов рублей. Из них на финансирование сферы образования было выделено 604,43 миллиона рублей, сферы культуры – 51,24 миллиона рублей, социальной политики – 80,55 миллиона рублей, физической культуры и спорта – 5,35 миллиона рублей. Из общей суммы расходов бюджета муниципального округа расходы на выплату заработной платы с начислениями составили 647,01 миллиона рублей.

ИА «Орелград»