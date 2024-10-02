Молчанов получил весь срок, запрошенный обвинением

Дело рассматривал Советский районный суд Орла.

Напомним, речь идёт об учредителе компании «Ремспецмост» – одном из главных обвиняемых в связи с хищением бюджетных средств на ремонте трёх орловских мостов. Молчанов заключил досудебное соглашение и дал подробные показания на других фигурантов, в том числе, на действующего советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева, а также на его брата Александра.

Советский районный суд Орла приговорил его к 3 годам и 10 месяцам колонии. После этого Молчанова взяли под стражу.

Именно такой срок и запрашивало обвинение. Также прокуратура требовала оштрафовать Молчанова на 900 тысяч рублей. Однако суд не поддержал это предложение и ограничился решением о лишении свободы.

Дело возбуждалось по статье «мошенничество, совершённое в особо крупном размере». С 2019 по 2021 годы члены организованной группы, в которую входил Молчанов, похитили около 76 миллионов рублей. Средства выделялись на ремонт моста Дружбы и Красного моста в Орле, а также моста через реку Сосна в Ливенском районе.

ИА «Орелград»