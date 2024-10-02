Возбуждено дело о поставке рентгена для Ливенской ЦРБ

При реализации нацпроекта могли похитить около 4,7 миллиона рублей.

Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

Предварительно установлено, что в июле 2021-го года «Ливенская центральная районная больница» заключила контракт с индивидуальным предпринимателем. Речь шла о поставке рентгеновского диагностического комплекса.

Контракт был исполнен и оплачен. Однако подрядчик представил заказчику акты, содержавшие завышенную стоимость оборудования. В итоге бюджет лишился около 4,7 миллиона рублей.

Нарушение выявили в ходе прокурорской проверки. Материалы направили в следственные органы. На данный момент на исполнителя контракта возбуждено уголовное дело о мошенничестве (по части 4 159 статьи УК — особо крупный размер).

Как дополнительно сообщили в прокуратуре, сейчас правоохранительные органы расследуют ещё 6 похожих дел. Во всех случаях идёт речь о завышении цен при поставке медицинского оборудования в областные учреждения здравоохранения.

ИА «Орелград»