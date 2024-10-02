Орловца арестовали из-за долга перед детьми

10 суток ареста мужчина получил за уклонение от уплаты алиментов.

Жителя Орловской области привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Решением суда ему назначено наказание в виде 10 суток административного ареста. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФССП России. В ведомстве пояснили, что временной изоляцией от общества для орловца обернулось нежелание оказывать материальную помощь своим несовершеннолетним детям.

«В Ливенском отделении судебных приставов в отношении мужчины, обязанного выплачивать алименты в пользу двоих несовершеннолетних детей, возбуждено исполнительное производство, – уточнили в Управлении ФСПП. – В добровольном порядке исполнять свои родительские обязанности отец не желал. Производил нерегулярные выплаты. Они зачастую не покрывали сумму, которую мужчина обязан был выплачивать. Таким образом, у него накопился крупный долг».

У орловца был шанс избежать административного наказания, вслед за которым, кстати, может последовать уголовное наказание, если он не изменит своего поведения и продолжит копить долги. Сначала судебный пристав ограничил должника в праве управления транспортным средством. Затем нерадивому родителю ограничили выезд за пределы России. Еще одним шагом стал запрет на проведение регистрационных действий с имуществом.

«Однако, несмотря на значительную сумму задолженности и примененные судебным приставом меры принудительного понуждения, мужчина и дальше продолжал беспечно относиться к своим отцовским обязанностям», – констатировали в УФССП, отметив, что вслед за перечисленными мерами и было возбуждено административное дело.

Ранее ведомство сообщало, что в Орловской области за семь месяцев 2024 года в пользу несовершеннолетних детей судебными приставами было взыскано свыше 256 миллионов рублей задолженности по алиментам, что на 41 миллион рублей, или на 19,2 процента больше, чем было взыскано за аналогичный период 2023 года. В отчетном периоде было вынесено более 2700 постановлений об ограничении выезда должников по алиментам за пределы РФ.

ИА «Орелград»