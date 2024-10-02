Орловцев смутил размер щебня на отремонтированной дороге

Некоторые посчитали его слишком крупным.

Речь идёт об участке дороги, которая соединяет город Мценск и посёлок Толмачёво. Этим летом здесь сделали небольшой ремонт. Около одного километра дороги засыпали щебнем.

Однако перемены порадовали не всех. Местная жительница рассказала в сообществе «Подслушано Мценск», что размер щебёнки оказался неадекватно большим (от 5 до 10 сантиметров). В связи с этим передвигаться стало ещё сложнее.

«Дорога вся в колеях и волнах. На любой машине по такой дороге тяжело ехать, все едут по дублёру в поле. Пройдет дождь и дублер непроезжий. Пешком по таким булыгам нереально километр идти, с детской коляской вообще никак. Таксисты (большинство) отказываются ехать», – поделилась женщина.

Также она опубликовала в сети свою переписку с администрацией района. Чиновники заверяют орловчанку, что ремонт выполнен в соответствии с проектом и сметой и успешно принят «Орёлгосзаказчиком». В то же время из ответа следует, что «подрядной организацией в рамках гарантийных обязательств проводятся работы по устранению дефектов, выявленных по результатам обследования, проведённого после приёмки дороги по обращениям местных жителей».

То, что эти утверждения несколько противоречат друг другу, чиновников, видимо, не смущает. Как дополнительно сообщили в райадминистрации, «в конце сентября проведены работы по выравниванию дорожного покрытия асфальтовым фрезератом».

ИА «Орелград»