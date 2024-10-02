В Орле передали в суд дела Мамеда Гусейнова

Боец поп-ММА подозревается в нескольких преступлениях.

Известно, что свою вину он признал, но частично. Об этом сообщает портал «Орловские новости», ссылаясь на собственные источники.

Инцидент произошёл в августе в одном из заведений общественного питания. По текущей версии, Гусейнов ударил посетительницу заведения. На место вызвали полицию, однако сотрудник правоохранительных органов тоже оказался представительницей прекрасного пола. Тогда боец оскорбил полицейскую, используя нецензурную лексику.

В итоге против него возбудили дело сначала об оскорблении представителя власти, а затем об угрозе применения насилия в отношении представителя власти. На ситуацию обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Затем в сети появился видеоролик, где Гусейнов приносит извинения и обещает исправиться.

В данный момент Гусейнов находится в СИЗО.

Также ранее стало известно, что на момент инцидента он находился на испытательном сроке, так как до этого был осуждён за неправомерный оборот средств платежей.

ИА «Орелград»