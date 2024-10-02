Орловский росгвардеец получил Орден Мужества в госпитале

2.10.2024 | 15:40 Важное, Новости, СВО

Наградой отметили участника СВО.

Фото: Управление Росгвардии по Орловской области

Имя героя не сообщается. Однако известно, что это уроженец Орловской области, военнослужащий войск национальной гвардии по Орловской области.

В данный момент мужчина находится на лечении в Главном военном клиническом госпитале войск национальной гвардии. Награду вручили прямо в медицинском учреждении. Это сделали лично заместитель директора Росгвардии Алексей Воробьев.

Генерал-полковник отметил профессионализм бойца и поблагодарил орловца за мужество и отвагу, проявленные при исполнении боевых задач в зоне СВО.

С начала специальной военной операции 65 сотрудников Росгвардии по Орловской области отмечены различными наградами. Об этом сообщили в пресс-службе областного Управления ведомства.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования