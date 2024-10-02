Орловский росгвардеец получил Орден Мужества в госпитале

Наградой отметили участника СВО.

Имя героя не сообщается. Однако известно, что это уроженец Орловской области, военнослужащий войск национальной гвардии по Орловской области.

В данный момент мужчина находится на лечении в Главном военном клиническом госпитале войск национальной гвардии. Награду вручили прямо в медицинском учреждении. Это сделали лично заместитель директора Росгвардии Алексей Воробьев.

Генерал-полковник отметил профессионализм бойца и поблагодарил орловца за мужество и отвагу, проявленные при исполнении боевых задач в зоне СВО.

С начала специальной военной операции 65 сотрудников Росгвардии по Орловской области отмечены различными наградами. Об этом сообщили в пресс-службе областного Управления ведомства.

ИА «Орелград»