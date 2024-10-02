В Орле ремонт на Горького проверит прокуратура

Оказалось, что на плитку отсутствует сертификат.

Об этом рассказали в региональном штабе «Общероссийского народного фронта». Эксперты ОНФ изучили ситуацию на месте.

«В ходе общения нашего эксперта «Народного фронта» с представителями подрядной организации выяснилось, что сертификат на плитку просто отсутствует. Это означает, что в скором времени центральная улица города будет уложена плиткой сомнительного происхождения и качества, в регионе уже были прецеденты, когда вместе с растаявшим снегом таяла и плитка», – рассказал глава штаба, депутат областного совета Владимир Филонов.

В связи с этим ОНФ уже обратился в прокуратуру Советского района с просьбой провести соответствующую проверку.

Работы стартовали 23 сентября и должны завершиться до 10 октября. Расширением тротуара по улице Горького (рядом с Городским парком) занимается мценская компания «Эйч Энд Ви». Стоимость работ составляет около 1,9 миллиона рублей.

Подрядчик доложен обустроить 172 квадратных метра тротуара брусчаткой и бордюрами. Отметим, что наличие сертификата на плитку является обязательным ещё с 2022 года.

ИА «Орелград»