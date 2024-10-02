В Орле проверят информацию о хищении воды из Кшени

Об этом рассказали в областном Управлении эконадзора и природопользования.
В официальных соцсетях Управления опубликовали видеоролик, присланный одним из пользователей. Предположительно, на нём вода из реки Кшень незаконно используется для полива при сельскохозяйственных работах.
При этом применяется специальная техника. Речь идёт о больших объёмах.
В Управлении эконадзора и природопользования пояснили, что Кшень является объектом федерального государственного контроля. В связи с этим проверять данную информацию должен Росприроднадзор. Ведомство уже ввели в курс дела.
Место, где велась съёмка, не известно. В Орловской области Кшень протекает по территориям Должанского и Ливенского районов. Устье реки находится к юго-востоку от города Ливны.
ИА «Орелград»