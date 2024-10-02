В Орле проверят информацию о хищении воды из Кшени

2.10.2024 | 11:41 Новости, Происшествия

Об этом рассказали в областном Управлении эконадзора и природопользования.

Фото: vk.com/econadzororel

В официальных соцсетях Управления опубликовали видеоролик, присланный одним из пользователей. Предположительно, на нём вода из реки Кшень незаконно используется для полива при сельскохозяйственных работах.

При этом применяется специальная техника. Речь идёт о больших объёмах.

В Управлении эконадзора и природопользования пояснили, что Кшень является объектом федерального государственного контроля. В связи с этим проверять данную информацию должен Росприроднадзор. Ведомство уже ввели в курс дела.

Место, где велась съёмка, не известно. В Орловской области Кшень протекает по территориям Должанского и Ливенского районов. Устье реки находится к юго-востоку от города Ливны.

ИА «Орелград»


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