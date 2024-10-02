В Орловской области перепишут дорожное законодательство

Изменения придется внести даже в постановление о платных парковках.

Депутаты Орловского облсовета утвердили внесение изменений в Закон Орловской области «О реализации отдельных положений Федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Проект был разработан в связи с принятием Федерального закона от 8 июля 2024 года № 171-ФЗ. Он направлен на совершенствование правового регулирования отношений, возникающих в процессе организации дорожного движения, а также при организации и осуществлении парковочной деятельности.

В частности, уточняются полномочия органов государственной власти РФ, власти регионов и органов местного самоуправления в сфере организации дорожного движения. Так, установлено, что к полномочиям органов государственной власти регионов относится организация дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, в том числе мониторинг дорожного движения.

Также к полномочиям региональных властей отнесено обеспечение установки, замены, демонтажа и содержания технических средств организации дорожного движения на дорогах регионального или межмуниципального значения. При этом исключено полномочие регионов по утверждению нормативов финансовых затрат региональных бюджетов на выполнение работ и оказание услуг по организации дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения.

Новый Федеральный закон № 171-ФЗ вступит в силу с 1 марта 2025 года. Это влечет за собой необходимость внесения изменений в региональное законодательство. Одобренные облсоветом поправки – это лишь первый шаг в данном направлении. Они не потребуют выделения дополнительных средств из областного бюджета. Но некоторые законодательные и иные нормативные правовые акты регионального значения теперь подлежат признанию утратившими силу, изменению и дополнению.

В частности, необходимо будет внести изменения в постановление правительства от 16 мая 2024 года № 343 «Об утверждении Порядка создания и использования парковок (парковочных мест), в том числе на платной основе, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Орловской области».

ИА «Орелград»