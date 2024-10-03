Бюджет недосчитается миллионов, но получит миллиарды

3.10.2024 | 9:20 Новости, Экономика

Власти области подсчитали возможные последствия снижения налоговых ставок.

Фото: ИА “Орелград”

Как уже рассказывал «Орелград», депутаты Орловского облсовета установили на 2025 год пониженные налоговые ставки для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения». Решение было принято в целях поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Орловской области. К тому же пониженные ставки действуют в регионе с 2009 года. При обсуждении законопроекта депутаты учли его финансово-экономическое обоснование.

Из него следует, что дополнительных выпадающих доходов областного бюджета, по сравнению с действующим в 2024 году законом, в 2025 году не ожидается. Вместе с тем, отмечают финансисты, недопоступление платежей в консолидированный бюджет Орловской области по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, может составить порядка 87 миллионов рублей относительно применения полных налоговых ставок. Впрочем, ничего страшного специалисты в этом не видят.

«Как показывает опыт применения пониженных налоговых ставок в 2009-2023 годах, выпадающие доходы бюджета были полностью компенсированы за счет роста количества субъектов малого и среднего бизнеса, применяющих упрощенную систему налогообложения, а также за счет роста уплаченного ими налога на доходы физических лиц», – следует из документа, представленного в региональном парламенте.

Согласно опубликованной Управлением ФНС России по Орловской области статистической отчетности за 2023 год, в регионе упрощенную систему налогообложения применяют 17 527 субъектов малого предпринимательства. По сравнению с 2022 годом их количество увеличилось на 1,1 процента. Из них по объекту налогообложения «доходы» упрощенку используют 13 477 предпринимателей, по объекту «доходы минус расходы» – 4050 предпринимателей. При этом достигается постоянный рост поступлений платежей в бюджет как в целом по налогу, так и в разрезе объектов налогообложения.

«По итогам 2023 года поступления по данному налогу составили 2,853 миллиарда рублей, или 107,8 процента к уровню 2022 года, – следует из финансово-экономического обоснования. – По состоянию на 10 июля 2024 года количество вновь созданных субъектов малого бизнеса, осуществляющих деятельность в видах предпринимательской деятельности, по которым установлены пониженные налоговые ставки, по данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, составило 480 единиц».

В результате депутаты пришли к выводу о том, что принятие законопроекта о снижении налоговых ставок не приведет к дополнительным расходам областного бюджета и снижению его доходов. При этом снижение налоговой нагрузки на малый бизнес будет способствовать собираемости налогов и, соответственно, пополнению доходов областного бюджета.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2024 год

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