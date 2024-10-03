Бюджет недосчитается миллионов, но получит миллиарды

Власти области подсчитали возможные последствия снижения налоговых ставок.

Как уже рассказывал «Орелград», депутаты Орловского облсовета установили на 2025 год пониженные налоговые ставки для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения». Решение было принято в целях поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Орловской области. К тому же пониженные ставки действуют в регионе с 2009 года. При обсуждении законопроекта депутаты учли его финансово-экономическое обоснование.

Из него следует, что дополнительных выпадающих доходов областного бюджета, по сравнению с действующим в 2024 году законом, в 2025 году не ожидается. Вместе с тем, отмечают финансисты, недопоступление платежей в консолидированный бюджет Орловской области по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, может составить порядка 87 миллионов рублей относительно применения полных налоговых ставок. Впрочем, ничего страшного специалисты в этом не видят.

«Как показывает опыт применения пониженных налоговых ставок в 2009-2023 годах, выпадающие доходы бюджета были полностью компенсированы за счет роста количества субъектов малого и среднего бизнеса, применяющих упрощенную систему налогообложения, а также за счет роста уплаченного ими налога на доходы физических лиц», – следует из документа, представленного в региональном парламенте.

Согласно опубликованной Управлением ФНС России по Орловской области статистической отчетности за 2023 год, в регионе упрощенную систему налогообложения применяют 17 527 субъектов малого предпринимательства. По сравнению с 2022 годом их количество увеличилось на 1,1 процента. Из них по объекту налогообложения «доходы» упрощенку используют 13 477 предпринимателей, по объекту «доходы минус расходы» – 4050 предпринимателей. При этом достигается постоянный рост поступлений платежей в бюджет как в целом по налогу, так и в разрезе объектов налогообложения.

«По итогам 2023 года поступления по данному налогу составили 2,853 миллиарда рублей, или 107,8 процента к уровню 2022 года, – следует из финансово-экономического обоснования. – По состоянию на 10 июля 2024 года количество вновь созданных субъектов малого бизнеса, осуществляющих деятельность в видах предпринимательской деятельности, по которым установлены пониженные налоговые ставки, по данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, составило 480 единиц».

В результате депутаты пришли к выводу о том, что принятие законопроекта о снижении налоговых ставок не приведет к дополнительным расходам областного бюджета и снижению его доходов. При этом снижение налоговой нагрузки на малый бизнес будет способствовать собираемости налогов и, соответственно, пополнению доходов областного бюджета.

ИА «Орелград»