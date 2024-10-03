Новые полезные книги представили в Орле

Ознакомиться с новинками книжного рынка можно в течение всего октября.

Орловская областная библиотека имени Бунина устроила выставку под названием «Новые книги новые знания». Как пояснили организаторы, она предназначена в помощь родителям школьников. С новыми изданиями желающие смогут познакомиться в читальном зале в течение всего октября. Среди экспонатов имеются книги, которые помогут ученикам усвоить школьную программу. Но есть издания и для дошколят – они помогут родителям правильно отвечать на непростые вопросы, которые, порой, задают их маленькие дети.

«С книгой «Конституция для детей» можно отправиться в захватывающее путешествие по страницам Конституции РФ, – такой пример привели в «Бунинке». – При помощи занимательных сюжетов и историй школьники узнают, что такое государство, как работает правительство нашей страны и какими правами и свободами обладает гражданин России». В библиотеке советуют обратить внимание на книги известного адвоката Павла Астахова, написанные для детей среднего школьного возраста: «Детям о праве. Дорога. Улица. Семья» и «Детям о праве. Школа. Отдых. Магазин. Государство».

«Вместе с героями читатели совершат увлекательное путешествие в страну Законию, в мир взрослых людей, которые не только расскажут много интересного, но и заставят задуматься над возможными последствиями тех или иных поступков, объяснят, как вести себя в различных жизненных ситуациях, когда можно и нужно обращаться к помощи государства и закона, – говорят в библиотеке. – Ведь право существует для того, чтобы все мы жили в согласии, помогает отстаивать справедливость и защищать наши законные интересы».

Также среди экспонатов имеется книга «Разговоры о важном». Она поможет школьникам и учителям обсудить по-настоящему интересные и актуальные вопросы, подскажет продолжение «разговора» заданиями для ребят. Дело в том, что вот уже второй год как во всех школах и колледжах введен предмет «Разговоры о важном». Также организаторы рекомендуют книгу Ростислава Макаркина «Финансовая грамотность», в которой подняты многие вопросы, связанные с финансами, включая историю денег.

«Читатель, прочитав книгу, найдет ответ на основной вопрос: откуда берутся деньги, а значит, поймет, как грамотно распоряжаться финансами, – говорят в «Бунинке». – Следующая книга, поможет сделать первые шаги в типографике, Анна Любимова «Откуда берутся буквы». Буквы окружают нас повсюду – в книгах, фильмах, дипломных работах, на плакатах любимых групп, вывесках метро, чатах мессенджеров. Но задумывались ли вы, откуда они берутся, как придумывают шрифты и почему так часто мы обделяем вниманием букву «ё»? На эти и другие вопросы ответит эта книга».

Интересными будут энциклопедии из серии «Истории о великих людях, изменивших мир». Они посвящены неординарным личностям. Книги рассказывают о том, как именно люди смогли достигнуть таких высот, и что нужно делать, чтобы стать похожими на них. Интереснейшие истории понравятся не только детям, но и взрослым, обещают в библиотеке.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»