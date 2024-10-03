По Орловской области «расползаются» амброзия и повилика

Специалисты рассказали об опасных сорняках.

В 2024 году на территории Орловской области установлено более 80 новых карантинных фитосанитарных зон (КФЗ). Также были подтверждены КФЗ по ряду карантинных объектов, установленные ранее. Об этом сообщили в Орловском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ». Из информации учреждения следует, что в течение прошедших девяти месяцев 2024 года в рамках фитосанитарного мониторинга проводились исследования, в результате которых были выявлены карантинные сорняки, произрастающие на территории региона.

«В отобранных образцах были обнаружены следующие карантинные объекты: повилика (Cuscuta spp.) – 260 положительных проб; амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia) – 8 выявлений; амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.) – 1 положительная проба, – перечислили в Орловском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ». – Отделом карантина растений и качества семян Орловской фитосанитарной испытательной лаборатории, проводившим испытания образцов, сведения о выявленных случаях заражения были переданы в территориальное управление Россельхознадзора для принятия решений».

В ведомстве добавили, что приведенная статистика подчеркивает важность проведения фитосанитарного мониторинга и контроля за распространением карантинных объектов на территории региона. Так, в конце сентября новая карантинная фитосанитарная зона по повилике была установлена на территории Кромского района. Приказом Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям карантинный фитосанитарный режим введен на земельных участках, расположенных на территории Кривчиковского и Шаховского сельских поселений на общей площади 178,26 га.

«В адрес правообладателей и пользователей земельных участков направлена программа по локализации очага и ликвидации популяции повилики, которой предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на своевременное выявление и уничтожение карантинного сорняка, – сообщили в ТУ Россельхознадзора. – Также установлен запрет на вывоз подкарантинной продукции за пределы карантинной фитосанитарной зоны без карантинного сертификата».

ИА «Орелград»