Для орловских пернатых собрали конструктивистские скворечники

Акцию организовал благотворительный фонд «Созидание».

Студенты технологического техникума с ограниченными возможностями здоровья собрали для птиц из Национального парка «Орловское полесье» скворечники в стиле конструктивизм. Оригинальную акцию организовал благотворительный фонд «Созидание» (в рамках программы «Охрана окружающей среды и защита животных»).

Для конструктивистских скворечников использовались заранее подготовленные детали. Также при создании домиков для птиц пошли в ход различные инструменты, клей и краски. Все скворечники выполнили в едином стиле. Напомним, что отличительными чертами конструктивизма являются функциональность и лаконичность, а также жёсткое соблюдение геометрических принципов.

«У нас получились дизайнерские домики для продвинутых птичек», – рассказала педагог декоративно-прикладного искусства Татьяна Шалаева.

На данный момент в Орловском технологическом техникуме обучается около 120 ребят с ОВЗ. Все особые студенты социально адаптированы. Они постоянно поддерживают различные активности, в том числе занимаются творчеством. Идея создания уникальных скворечников оказалась популярной и востребованной.

«Для них это новый опыт развития творческих способностей. Мы все очень вдохновлены данным процессом. Хочу выразить благодарность нашему стратегическому партнеру – группе компаний «ОДСК» – за возможность сделать полезное дело и пообщаться с такими прекрасными ребятами», – сказала директор благотворительного фонда «Созидание» Екатерина Сачкова.

ИА «Орелград»