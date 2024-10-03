Завтра в Орле обсудят установку бюста Сталину

3.10.2024 | 12:25 Важное, Новости, Общество

Слушания пройдут в КДЦ «Металлург».

Мероприятие начнётся в 17 часов. Об этом сообщает портал «Орловские новости». СМИ утверждает, что информацию подтвердили источники в областном и городском советах.

Бюст планируется установить в парке Победы.

Напомним, что решение о проведении слушаний приняли на одной из последних сессий горсовета Орла. При этом городской парламент мог одобрить установку такого бюста самостоятельно, но в итоге депутаты всё же решили сложить с себя ответственность и передать неоднозначный вопрос на общественное обсуждение.

Вопрос об установке бюста или памятника Сталину поднимается на Орловщине достаточно часто. Например, в 2018-м году региональное отделение КПРФ провело свои слушания, приняло на них официальную резолюцию и направило её в администрацию Орла. Однако противников такой идеи тоже достаточно — поэтому пока она остаётся нереализованной.

Напомним, в середине минувшего века в Орле поставили несколько памятников вождю, которые впоследствии убрали. Также имя Сталина носила нынешняя Московская улица.

ИА «Орелград»


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