Администрация Орла выменяла землю у стройкомпании

Официальная стоимость участков сильно отличается.

Любопытный документ опубликован на официальном сайте городской администрации. Постановление подписал мэр Юрий Парахин.

Согласно его тексту, мэрия обменивает земельный участок площадью 3076 квадратных метров (на улице Кузнецова) на территорию такого же размера, принадлежащую компании «Жилстрой-Инвест». Она находится тоже в Северном районе, но в другом месте, в районе улиц Металлургов и Родзевича-Белевича, где земля отведена под комплексное развитие территорий и где строится жилой комплекс «Норд».

Однако участки имеют разное назначение. Первый предназначен под многоэтажную жилую застройку. Второй — для нужд дошкольного образования, начальной и средней школы.

В постановлении уточняется, что впоследствии выменянный участок «предполагается использовать для территории детского сада».

Добавим, что, согласно данным публичной кадастровой карты Росреестра, стоимость участка под детсад составляет 3 миллиона 692 тысяч 614 рублей 96 копеек. А вот земля, которую мэрия отдаёт для обмена, хоть и такой же площади, но стоит гораздо дороже — 13 миллионов 10 тысяч 188 рублей и 8 копеек.

ИА «Орелград»