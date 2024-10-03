На Орловских партизан забраковали нижний слой асфальта

Сейчас его перекладывают.

Об этом стало известно на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований. Его провёл губернатор Андрей Клычков.

Мэр Орла Юрий Парахин, рассказывая о проблемном объекте, озвучил текущие трудности. Оказалось, что нижний слой асфальта, уложенный по дороге на улице Орловских партизан, не прошёл экспертизу. «Сейчас подрядчик переделывает», – пояснил мэр.

Напомним, объект должны были сдать ещё 1 декабря 2023 года. Однако сроки постоянно отодвигаются. Кроме того, ранее в связи со скандальным ремонтом было возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество.

Дорогой занимается компания «МонолитСтрой». Стоимость контракта составляет 111,3 миллиона рублей.

ИА «Орелград»