На Орловских партизан забраковали нижний слой асфальта

3.10.2024 | 14:17 ЖКХ, Новости

Сейчас его перекладывают.

Фото: ИА “Орелград”

Об этом стало известно на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований. Его провёл губернатор Андрей Клычков.

Мэр Орла Юрий Парахин, рассказывая о проблемном объекте, озвучил текущие трудности. Оказалось, что нижний слой асфальта, уложенный по дороге на улице Орловских партизан, не прошёл экспертизу. «Сейчас подрядчик переделывает», – пояснил мэр.

Напомним, объект должны были сдать ещё 1 декабря 2023 года. Однако сроки постоянно отодвигаются. Кроме того, ранее в связи со скандальным ремонтом было возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество.

Дорогой занимается компания «МонолитСтрой». Стоимость контракта составляет 111,3 миллиона рублей.

ИА «Орелград»


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