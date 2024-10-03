В Орле отключили горячую воду в 3 детсадах и 2 школах

3.10.2024 | 13:30 ЖКХ, Новости

Также услуга недоступна примерно в 70 жилых домах.

Фото: ИА “Орелград”

Предоставление услуги возобновится сегодня в 20 часов. Об этом сообщили в «Орелгортеплоэнерго».

Все отключения затронули только Заводской район. Горячей воды нет в детских садах №10, №41 и №61, школе №6 и лицее №28.

В жилом секторе услуга не предоставляется по адресам:

  • улица Авиационная, 2, 6, 7 и 7, корпус 2,
  • улица Комсомольская (дома по чётной стороне с 272 по 406 включительно,
  • улица Планерная, 29, 31, 31/2, 33, 35, 37, 39, 41 и 43,
  • улица Кромская, 3, 5 и 7,
  • улица Латышских стрелков, 107.

ИА «Орелград»


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