В Орле отключили горячую воду в 3 детсадах и 2 школах

Также услуга недоступна примерно в 70 жилых домах.
Предоставление услуги возобновится сегодня в 20 часов. Об этом сообщили в «Орелгортеплоэнерго».
Все отключения затронули только Заводской район. Горячей воды нет в детских садах №10, №41 и №61, школе №6 и лицее №28.
В жилом секторе услуга не предоставляется по адресам:
- улица Авиационная, 2, 6, 7 и 7, корпус 2,
- улица Комсомольская (дома по чётной стороне с 272 по 406 включительно,
- улица Планерная, 29, 31, 31/2, 33, 35, 37, 39, 41 и 43,
- улица Кромская, 3, 5 и 7,
- улица Латышских стрелков, 107.
ИА «Орелград»