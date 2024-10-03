В Орле отключили горячую воду в 3 детсадах и 2 школах

Также услуга недоступна примерно в 70 жилых домах.

Предоставление услуги возобновится сегодня в 20 часов. Об этом сообщили в «Орелгортеплоэнерго».

Все отключения затронули только Заводской район. Горячей воды нет в детских садах №10, №41 и №61, школе №6 и лицее №28.

В жилом секторе услуга не предоставляется по адресам:

улица Авиационная, 2, 6, 7 и 7, корпус 2,

улица Комсомольская (дома по чётной стороне с 272 по 406 включительно,

улица Планерная, 29, 31, 31/2, 33, 35, 37, 39, 41 и 43,

улица Кромская, 3, 5 и 7,

улица Латышских стрелков, 107.

ИА «Орелград»