В Орловской области будут системно бороться с вандализмом

3.10.2024 | 14:46 ЖКХ, Новости

Для начала все повреждённые объекты должны привести в порядок до зимы.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Об этом говорили на сегодняшнем совещании с муниципальными главами, которое провёл губернатор Андрей Клычков.

Орловский глава обратил внимание районных чиновников на данную проблему. По мнению Клычкова, количество подобных инцидентов заметно увеличилось. При этом население воспринимает такие события достаточно болезненно, особенно при бездействии местных властей, пишет «Орёлтаймс».

«С этим надо бороться. Это неправильно, когда мы благоустраиваем какие-то территории, а потом не следим за их состоянием. Это, в конечном итоге, приводит к негативу», – высказался Клычков.

В финале обсуждения темы губернатор попросил всех глав муниципалитетов исследовать ситуацию детально, выявить повреждённые объекты и отремонтировать их до наступления зимнего периода.

Ранее стало известно, что на улице Орловских партизан забраковали нижний слой только что уложенного асфальта.

ИА «Орелград»


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