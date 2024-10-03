Орловские гостиницы пустят с молотка в День революции

«Орел-Отель» в третий раз за 2024 год выставили на торги.

Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла объявило о проведении электронного аукциона по продаже муниципального имущества. Речь идет о 100-процентом пакете акция АО «Гостиничный комплекс «Орел-Отель». Торги назначены на 7 ноября, когда будет отмечаться 107-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Возможно, памятная дата поможет властям города в продаже акций, так как до сих пор они не привлекли ни одного потенциального покупателя.

Впрочем, ранее акции уже пытались продавать в памятные даты, например, в день рождения Владимира Ленина и в День пионерии, но успеха это не принесло. Напомним, что аукционы по продаже пакета акций акционерного общества «Гостиничный комплекс «Орел-Отель», назначенные на 22 апреля и 3 сентября 2021 года, 19 мая и 30 июня 2022 года, 5 мая и 13 октября 2023 года, 1 июля и 23 августа 2024 года, были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

Акции власти пытаются продать в рамках программы приватизации муниципального имущества. Потенциальная выручка за них уже четыре года закладывается в бюджет Орла в качестве основного источника покрытия дефицита бюджета. Способ приватизации муниципального имущества определен в виде открытого аукциона в электронной форме.

Как и прежде, в единственный лот аукциона включено 10 823 обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Гостиничный комплекс «Орел-Отель», или 100 процентов уставного капитала. Начальная цена пакета акций установлена в размере 1,151 миллиарда рублей на основании отчета независимого оценщика. Шаг аукциона составит 57,583 миллиона рублей. Задаток по лоту установлен в размере 230,335 миллиона рублей. Уставный капитал «Орел-Отеля» составляет 10,823 миллиона рублей – по номинальной стоимости акций 1000 рублей каждая.

В реестре хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более 35 процентов, АО «ГК «Орел-Отель» не значится. Среднесписочная численность работающих в обществе составляет 92 человек. В имущественный комплекс общества входят гостиницы «Русь» и «Орел», участки под ними и несколько хозяйственных построек.

ИА «Орелград»